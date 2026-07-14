Новое колесо обозрения в Горсаду Томска запустят не раньше 2027 года

Срок сдвинулся именно из-за процедур согласования Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Монтаж нового колеса обозрения в Горсаду Томска задерживается примерно на месяц из-за сложностей с прохождением экспертизы. Запуск масштабного объекта теперь запланирован на январь или февраль 2027 года. Об этом сообщил директор Горсада Антон Таборский.

Ранее весной 2026 года руководство парка представило концепцию комплексного обновления территории. Изначально планировалось, что фундамент под аттракцион высотой 55 метров зальют в августе, а завершат монтаж к декабрю текущего года. Однако сроки пришлось скорректировать.

«Колесо обозрения находится на сегодняшний день в работе. Это большой масштабный проект. Мы заключили договор с производителем, сегодня готовится техническая документация — это проект на фундамент, это геология, это экспертиза. Сейчас закладка фундамента намечена на сентябрь», — сообщил Таборский.

Он уточнил, что срок сдвинулся именно из-за процедур согласования. «Изначально говорил, что колесо закрутится в декабре. Сейчас, наверное, это январь-февраль. Где-то на месяц сдвинется срок», — добавил Таборский.

Обновленный аттракцион будет работать круглый год. Кабины оборудуют современными системами кондиционирования и подогрева. Кроме того, колесо станет полностью доступным для маломобильных граждан, а сам объект украсит динамическая иллюминация.

Реализация подобных инфраструктурных проектов требует строгого соблюдения строительных норм и правил безопасности. В будущем обновленный Горсад станет комфортным местом для семейного отдыха и досуга томичей в любое время года.

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