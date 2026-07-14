В Томской области ужесточили правила изъятия краснокнижных растений и грибов

К примеру, застройщики согласно новым правилам обязаны восстановить популяцию лесов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября в России вступят в силу обновленные правила обращения с растениями и грибами, занесенными в Красную книгу, подкрепленные нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В Томской области изымать такие виды из природы без специального разрешения будет категорически запрещено, а застройщиков обяжут восстанавливать популяцию в двойном объеме. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Разрешение на изъятие редких видов смогут выдать исключительно в трех случаях: для проведения научных исследований, разведения в питомниках или спасения, если растения оказались в зоне строительства или других масштабных работ.

Новые требования напрямую коснутся строительных компаний. Если работы затрагивают место произрастания краснокнижных видов, застройщик обязан будет пересадить растения в безопасное место, собрать их семена и восстановить популяцию. Высадить в природу потребуется в два раза больше растений, чем было изъято. За нарушение данных требований федерального и регионального природоохранного законодательства работы могут приостановить, а нарушителям грозят крупные административные штрафы, в том числе по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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