В Томской области проверяют сообщения о банде подростков, нарушающих порядок

Проверяются киоски на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранители изучают сообщения о продаже алкоголя несовершеннолетним и нарушении порядка в Томском районе. Как рассказали люди, в поселке Корнилово группа несовершеннолетних регулярно выпивает алкоголь. Следственными органами началась процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В медиапространстве также появилась информация о возможных фактах незаконной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним в местных торговых точках. Следственные органы изучают все обстоятельства, изложенные в публикациях. Правоохранителям предстоит установить причины и условия, способствовавшие произошедшему, и дать им надлежащую правовую оценку.

В рамках расследования будет проверена деятельность ответственных лиц на предмет халатного исполнения служебных обязанностей, что могло создать условия для противоправных действий молодежи. По результатам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.

Соблюдение правил торговли и общественного порядка остается важной задачей для обеспечения безопасности местных жителей и граждан. Контроль за соблюдением законодательства в сельских поселениях помогает предотвратить вовлечение молодежи в противоправную деятельность и сохраняет спокойствие в регионе.

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