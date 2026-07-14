Почему томичи по-разному едят при стрессе и от чего зависит пищевое поведение

Чтобы правильно интерпретировать природу голода, можно вести дневник питания и эмоций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Реакция на стресс не зависит от силы воли — это биохимия, объяснила клинический психолог и терапевт Ульяна Махова. При остром состоянии организм включает режим «бей или беги», аппетит пропадает. При хроническом высокий кортизол провоцирует тягу к жирной и углеводистой пище. Томичам на заметку: индивидуальный ответ зависит от гормонального фона, типа стресса, устойчивости нервной системы, склонности к тревожности. Об этом рассказал портал mosaica.ru.

Привычка заедать волнения часто формируется еще в детстве, когда пищу использовали как поощрение или утешение. Во взрослом возрасте данный шаблон срабатывает автоматически: стресс запускает желание съесть что-то калорийное. Разорвать связь сложно, потому что человек не осознает, что тянется к еде просто ради ощущения безопасности.

Правильно интерпретировать состояние помогают простые приемы: можно вести дневник питания, фиксировать внешние стимулы, из-за которых хочется есть, оценивать желание перекусить. Физический голод нарастает постепенно, эмоциональный возникает внезапно.

Альтернативные способы расслабления снижают напряжение без еды — это прогулка, дыхание, беседы.

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