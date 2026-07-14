Томичи выбирают Т2 - исследование «ТМТ Консалтинг»

Фото: Пресс-служба Т2

Исследование проводилось весной 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по числу абонентов в Томской области, где мобильный оператор активно реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и постоянно наращивая темпы технического развития. Связь и быстрый мобильный интернет T2 доступны на территории, где проживает более 98% населения региона.

Только за 2025 год в 15 крупных населенных пунктах области оператор ускорил 4G-интернет с помощью рефарминга - перераспределения частот в пользу 4G/LTE. В том числе модернизацию провели в районных центрах: рабочем поселке Белый Яр, селах Александровское, Первомайское, Зырянское, Кривошеино, Мельниково, Бакчар и Каргасок. После рефарминга скорость передачи данных у владельцев 4G-устройств выросла в среднем на 50%. Также в 2025 году Т2 впервые обеспечил стабильной связью 19 малых населенных пунктов Томской области, в каждом из которых проживает от 100 до 500 человек. В большинстве малых поселений разместили отечественное телеком-оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G.

Гибкий подход Т2 проявляется и в вопросах тарифной архитектуры, и в клиентском сервисе. Чтобы поддерживать активный образ жизни своих абонентов, Т2 регулярно обновляет программу лояльности «Больше». Клиенты оператора также могут обменивать минуты и гигабайты на скидки, подарки и услуги.

Фото: Пресс-служба Т2

В начале июня этого года Т2 заключил соглашение о сотрудничестве с Томским политехническим университетом. Договор предусматривает экспертное взаимодействие в рамках образовательных программ вуза. Отдельное направление сотрудничества - эксклюзивные телеком-сервисы для студентов и сотрудников университета: участники сообщества ТПУ получили доступ к специальному тарифу и возможность подчеркнуть принадлежность к университету с помощью уникального названия сети на экране смартфонов.

Александр Красных, директор филиала Т2 в Томской области:

- Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать сеть и улучшать сервис для клиентов. Наше лидерство по количеству абонентов подтверждает, что мы выбрали верный курс. Томичи доверяют нам - и мы отвечаем на это доверие конкретными делами: новыми базовыми станциями, постоянным наращиванием емкости сети, связью в малых и отдаленных селах. Будем держать эту планку и дальше, чтобы наши клиенты всегда были довольны доступностью и качеством услуг.

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