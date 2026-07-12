Алгоритм томских ученых в 2,5 раза точнее вычисляет гравитационную постоянную

Космический корабль «Буран». Фото носит иллюстративный характер Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Исследователи Томского политехнического университета разработали алгоритм определения согласованной гравитационной постоянной, который оказался в 2,5 раза точнее методики международного Комитета по данным. Точное значение константы необходимо для расчетов в космической навигации, определения массы небесных тел и проверки фундаментальных теорий гравитации. Подробности рассказали в пресс-службе вуза.

Гравитационная постоянная, или постоянная Ньютона, является фундаментальной физической константой, определяющей силу гравитационного взаимодействия. Она используется в теоретической физике, геофизике, астрофизике и других смежных областях. Комитет CODATA примерно раз в два года публикует признанные значения фундаментальных физических констант.

Традиционный подход выводит согласованное значение путем объединения результатов разных исследовательских групп методом взвешенного среднего. Однако этот метод неустойчив к появлению выбросов, когда одна или несколько групп получают значение, сильно отличающееся от других. Томские ученые предложили использовать преференциальную медиану, которая снижает влияние разбросанности измерений и потенциальной недооценки неизвестных факторов неопределенности.

Профессор Инженерной школы информационных технологий и робототехники Сергей Муравьев уточнил, что полученные результаты не отменяют традиционные методы, а служат новой альтернативой для решения проблем в конкретных практических ситуациях.

Исследование выполнено при поддержке профильного ведомства, а его результаты опубликованы в авторитетном научном журнале. Разработка томских ученых способствует повышению точности фундаментальных физических расчетов и укреплению научного потенциала региона.

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