Геомагнитная активность начнет расти уже днем и достигнет пика к вечеру. Сильная магнитная буря обрушится на Томск вечером 12 июля. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитная активность в регионе начала расти еще днем и к ночи достигнет пяти баллов.
Если в полдень уровень возмущений составлял от двух до четырех баллов, то к 16:00 он достиг отметки в три балла, а к семи вечера увеличился до четырех. К ночи на воскресенье, 13 июля, интенсивность шторма усилится до пяти баллов и сохранится в первые часы понедельника.
Метеозависимым жителям рекомендуется принять меры предосторожности и следить за своим самочувствием в период геомагнитных возмущений.
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