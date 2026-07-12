Томичам назвали 7 способов борьбы с тревожностью и навязчивыми состояниями

Тревожность — одна из самых частных проблем на приеме у психолога. Фото: сгенерировано ИИ

Клинический психолог Мария Аиткаримова поделилась техниками, которые помогают вернуть контроль над жизнью и снизить уровень стресса. В условиях постоянной неопределенности естественная реакция психики — поиск угроз, что может привести к эмоциональному выгоранию, депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству, — рассказала специалист изданию mosaica.ru.

По словам специалиста, в моменты хаоса люди теряют опору и контроль над событиями, поэтому важно научиться возвращаться в реальность и опираться на собственные ощущения и ценности. Эксперт советует принять неопределенность как часть жизни и сосредоточиться на тех событиях, которые действительно подвластны человеку. Постоянная «иллюзия контроля» повышает уровень кортизола и провоцирует стресс, тогда как спокойствие, внутреннее равновесие и любимые занятия — будь то бассейн, спортзал или прогулки с детьми — помогают сохранить самообладание.

Важным инструментом специалист называет практики осознанности, позволяющие находиться «здесь и сейчас». Среди эффективных техник — дыхание по схеме «вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 8», метод «Пять пальцев», связывающий дыхание с движениями рук, и упражнение «Заземление», при котором нужно назвать 5 видимых предметов, почувствовать 4 поверхности, услышать 3 звука, уловить 2 запаха и ощутить 1 вкус. Такой подход быстро переключает внимание с тревожных мыслей на телесные ощущения.

Мария Аиткаримова также подчеркивает важность режима дня, качественного сна и сбалансированного питания. За два часа до сна стоит отказаться от гаджетов в пользу книги, добавить физическую активность и прогулки на свежем воздухе. Не менее значимым остается живое общение с близкими, которое стоит переводить из виртуального пространства в реальный мир.

Психолог рекомендует работать с негативными мыслями через технику «Стоп-старт»: при появлении тревожной мысли мысленно произнести «стоп», поставить ее под сомнение и переключиться на другую деятельность. Также стоит дозировать потребление информации, выбрав один проверенный источник новостей и просматривать его не чаще одного раза в день, и внимательно следить за здоровьем, вовремя посещая врачей.

Соблюдение этих простых правил помогает томичам снижать уровень тревоги, сохранять ресурсное состояние и поддерживать психологическое благополучие даже в непростые периоды.

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