Статус томского медцентра укрепят 130 студентов из 11 регионов страны

В Томской области объявлен старт трудового сезона всероссийского проекта «Томич», в рамках которого 130 студентов-медиков из 11 регионов страны приступили к работе в местных клиниках. Будущие специалисты займут должности младшего медицинского персонала. Подробности рассказали в профильном ведомстве.
Для молодых людей это возможность получить первый практический опыт, применить теоретические знания в реальных условиях и стать частью команды российских студенческих отрядов. Участников также ждут образовательные, творческие и спортивные события. В честь Года единства народов России студенты познакомятся с традициями народов Сибири и других регионов страны, а также расскажут о культуре своих территорий.
Масштабный приток молодых специалистов обеспечивает дополнительную поддержку местной системе здравоохранения в период летних отпусков врачей и повышает качество обслуживания пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Невероятно, мы в финале!»: как томичи вскрывали культурный код
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru