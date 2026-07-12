Статус томского медцентра укрепят 130 студентов из 11 регионов страны

Проект помогают молодым специалистам профессионально расти, а медицинским учреждениям — получать поддержку. Фото: пресс-служба правительства Томской области

В Томской области объявлен старт трудового сезона всероссийского проекта «Томич», в рамках которого 130 студентов-медиков из 11 регионов страны приступили к работе в местных клиниках. Будущие специалисты займут должности младшего медицинского персонала. Подробности рассказали в профильном ведомстве.

Для молодых людей это возможность получить первый практический опыт, применить теоретические знания в реальных условиях и стать частью команды российских студенческих отрядов. Участников также ждут образовательные, творческие и спортивные события. В честь Года единства народов России студенты познакомятся с традициями народов Сибири и других регионов страны, а также расскажут о культуре своих территорий.

Масштабный приток молодых специалистов обеспечивает дополнительную поддержку местной системе здравоохранения в период летних отпусков врачей и повышает качество обслуживания пациентов.

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