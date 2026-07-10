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НовостиОбщество10 июля 2026 8:35

В Томске на участке Комсомольского вновь изменится ширина проезжей части

В выходные дни будет сужен проезд между Фрунзе и Герцена
Елена Белоусова
График движения троллейбусного маршрута №5 предполагает в выходные несколько рейсов из микрорайона Радужный до Томска-1

График движения троллейбусного маршрута №5 предполагает в выходные несколько рейсов из микрорайона Радужный до Томска-1

Фото: Елена Белоусова.

Автомобилистам в Томске в выходные дни, 11 и 12 июля, предстоит с особой осторожностью проезжать участок проспекта Комсомольского между Фрунзе и Герцена. Он, как и в прошлые выходные, буден сужен из-за работ по восстановлению горячего водоснабжения. Городские власти 10 июля сообщили, что троллейбусы в этой связи изменят схемы движения до вечера воскресенья.

Маршрут №2 в субботу и воскресенье будет ходить от Черемошников до площади Ленина. Конечной остановкой троллейбуса №6 также станет главная площадь города.

График движения троллейбусного маршрута №5 предполагает в выходные несколько рейсов из микрорайона Радужный до Томска-1.

Троллейбусы №7 в выходные перевозить пассажиров не будут.

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