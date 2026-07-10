Зонтики томичам в субботу понадобятся только на время Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осадки разной степени интенсивности и продолжительности прогнозируют синоптики томского ЦГМС в субботу, 11 июля. В области местами возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни, град. Ночью и утром в отдельных районах — туманы.

Ветер северо-восточный 2-7 м/с, при грозах порывы могут усилиться до 16 м/с.

Температура воздуха ночью в области составит +7…+12°C, днем +19….+24 градусов. Местами воздух прогреется до +29°C.

В Томске в субботу прогнозируют кратковременный дождь, местами возможна гроза.

В ночь на 11 июля в областном центре ожидается +12…+14 градусов, днем температура воздуха составит +20…+22°C.

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