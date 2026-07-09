В селе Подгорное спилили аварийные тополя над тротуарами и дорогами

Люди жалуются на некачественную санитарную обрезку Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Подгорное по требованию прокуратуры спилили аварийные тополя над тротуарами и дорогами. Прокуратура Чаинского района Томской области провела проверку по обращению местных жителей, обеспокоенных состоянием зеленых насаждений в селе. Надзорное вмешательство потребовалось после того, как граждане пожаловались на аварийные тополя, нависающие над тротуарами и проездами к многоквартирным домам.

В рамках надзорных мероприятий прокуроры обследовали территорию райцентра на улице Островского. Специалисты выявили деревья, находящиеся в критическом состоянии. Их сухие и тяжелые ветви в любой момент могли обломиться, создавая прямую угрозу жизни и здоровью пешеходов, а также риск повреждения припаркованных и проезжающих автомобилей.

По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес ответственных лиц с требованием незамедлительно устранить нарушения. В настоящее время аварийно-опасные ветви тополей полностью спилены, а придомовая территория приведена в безопасное состояние.

Своевременная обрезка и снос аварийных деревьев являются важной частью обеспечения безопасности в населенных пунктах, особенно в период сильных ветров и осадков. Сухие ветви тополей обладают большой парусностью и хрупкостью, из-за чего часто становятся причиной несчастных случаев и порчи имущества. Реагирование надзорных органов на сигналы граждан позволяет предотвратить трагедии и обязать обслуживающие организации надлежащим образом следить за зелеными насаждениями в жилых кварталах. Жителям региона рекомендуют не игнорировать подобные угрозы и сразу сообщать о них в администрацию или прокуратуру для принятия превентивных мер.

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