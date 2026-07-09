В Томскую область ввезли более 86 тонн ягод из Киргизии

С 22 мая по 8 июля 2026 года Россельхознадзор проверил и допустил к реализации в Томской области более 86 тонн клубники, вишни и других ягод из Киргизии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 22 мая по 8 июля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль крупных партий свежих ягод, прибывших в регион из Киргизии. Общий вес прошедшей проверку и допущенной к реализации продукции составил 86,8 тонны. Об этом 9 июля сообщили в надзорном ведомстве.

Ввозимая продукция сопровождалась необходимыми фитосанитарными сертификатами и перевозилась с соблюдением всех карантинных требований. В структуре поставок преобладает клубника, объем которой достиг 39,3 тонны. Также в регион прибыло 35,4 тонны вишни, 9,4 тонны черешни, 1,5 тонны малины и 1,2 тонны ежевики.

Должностные лица надзорного ведомства отобрали пробы для лабораторных исследований в Томском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Экспертиза подтвердила безопасность растительной продукции: карантинных вредителей и опасных заболеваний не выявлено, поэтому вся партия допущена к свободной реализации на прилавках магазинов и рынков.

В Россельхознадзоре напоминают, что в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 206-ФЗ от 21 июля 2014 года «О карантине растений», ввоз в Российскую Федерацию подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска разрешен исключительно при наличии сертификата, выданного национальной организацией страны-экспортера, на территории которой сформирована партия.

Специалисты также отмечают, что значительная часть плодоовощной продукции поступает в Томскую область транзитом через оптовые распределительные центры соседних регионов. Там грузы проходят обязательный первичный фитосанитарный контроль еще до выпуска в свободное обращение, что обеспечивает многоступенчатую защиту регионального рынка от проникновения опасных сельскохозяйственных вредителей и заболеваний растений.

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