В Томске погасили долги по зарплате перед 25 работниками

Предприятие задолжало сотрудникам более 930 000 рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Томска провела проверку соблюдения трудового законодательства и добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед коллективом предприятия. Надзорное вмешательство потребовалось после того, как сотрудники столкнулись с многомесячными задержками выплат.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с ноября 2025 года по январь 2026 года перед 25 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в общем размере более 930 000 рублей. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Кроме того, прокурор внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении выявленных нарушений. Благодаря жесткому вмешательству прокуратуры все финансовые обязательства перед сотрудниками были оперативно исполнены, а задолженность полностью погашена.

Защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы выступает действенным механизмом понуждения недобросовестных работодателей к исполнению своих обязательств. Своевременное реагирование надзорных органов позволяет предотвратить социальную напряженность в трудовых коллективах и гарантировать работникам получение заслуженного вознаграждения за труд в установленные законом сроки. Работодателям напоминают, что игнорирование финансовых обязательств перед персоналом неизбежно влечет за собой не только административные штрафы, но и суровые уголовные санкции.

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