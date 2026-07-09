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НовостиОбщество9 июля 2026 15:13

В Томске погасили долги по зарплате перед 25 работниками

По факту полной невыплаты возбуждено уголовное дело
Екатерина Сафонова
Предприятие задолжало сотрудникам более 930 000 рублей

Предприятие задолжало сотрудникам более 930 000 рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Советского района Томска провела проверку соблюдения трудового законодательства и добилась полного погашения задолженности по заработной плате перед коллективом предприятия. Надзорное вмешательство потребовалось после того, как сотрудники столкнулись с многомесячными задержками выплат.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с ноября 2025 года по январь 2026 года перед 25 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в общем размере более 930 000 рублей. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы). Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Кроме того, прокурор внес в адрес руководителя предприятия представление об устранении выявленных нарушений. Благодаря жесткому вмешательству прокуратуры все финансовые обязательства перед сотрудниками были оперативно исполнены, а задолженность полностью погашена.

Защита трудовых прав граждан остается одним из приоритетных направлений прокурорского надзора. Уголовная ответственность за невыплату заработной платы выступает действенным механизмом понуждения недобросовестных работодателей к исполнению своих обязательств. Своевременное реагирование надзорных органов позволяет предотвратить социальную напряженность в трудовых коллективах и гарантировать работникам получение заслуженного вознаграждения за труд в установленные законом сроки. Работодателям напоминают, что игнорирование финансовых обязательств перед персоналом неизбежно влечет за собой не только административные штрафы, но и суровые уголовные санкции.

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