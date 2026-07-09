В Томске неизвестные скосили многолетние цветники у Красных казарм

Год назад этот же объект уже был практически полностью уничтожен из-за несогласованного покоса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томске возле Красных казарм неизвестные уничтожили ощутимую часть многолетних декоративных растений. Активисты сообщают, что были скошены молодые кусты шалфея и герани, а также крупные вейники. Об этом сообщили активисты движения «Ландшафтные волонтеры». Они возмущаются тем, что за бюджетные деньги вновь уничтожены растения на несколько 1000 рублей.

По словам активистов, ситуация повторяется из года в год в одних и тех же местах: цветники не пропалывают, а вместо этого бреют начисто до самой земли. Скошенный цветник находится на балансе администрации Октябрьского района.

Многолетние цветники были высажены в 2022 году в рамках проекта Центра развития городской среды, на их создание потратили более 100 000 рублей из бюджета. В 2023 и 2024 годах ухаживать за насаждениями помогали добровольцы и школьники из отряда «5-я четверть». В июне прошлого года этот же цветник был практически полностью уничтожен неизвестным подрядчиком, который не согласовал покос с районной администрацией.

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