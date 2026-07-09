В Томской области признали недействительными 85 деклараций на зерно

Производители массово нарушали техрегламент Таможенного союза и не вносили сведения о примененной химии Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги контрольных мероприятий за 1-е полугодие 2026 года. В ходе анализа 348 деклараций о соответствии зерна требованиям технического регламента Таможенного союза ведомство выявило 85 грубых нарушений, по которым все документы были признаны недействительными. Об этом 9 июня сообщили в надзорном ведомстве.

Контрольные мероприятия проводились с 1 января по 30 июня 2026 года без прямого взаимодействия с хозяйствующими субъектами в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований к качеству и безопасности зерна. Специалисты установили, что форма и состав сведений многих деклараций не соответствовали законодательству Российской Федерации в сфере технического регулирования. В документах массово отсутствовали обязательные сведения о дате прекращения действия декларации, контактные данные заявителя, включая телефон и адрес электронной почты, а также единицы измерения партии продукции.

Одним из ключевых нарушений стало отсутствие в протоколах испытаний данных о проведении исследований на содержание остаточных количеств действующих веществ пестицидов, которые сельхозпроизводители применяли при выращивании декларируемого зерна. Нормирование этих показателей предусмотрено Приложением № 6 к техническому регламенту Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза № 874 от 09.12.2011.

Показательным примером стал случай в Кожевниковском районе, где предприятие, занимающееся выращиванием зерновых, зернобобовых и масличных культур, оформило декларацию на партию кормового овса урожая 2025 года объемом 440 т. При этом производитель вообще не провел исследование образцов на содержание остаточных количеств пестицидов в соответствии с установленными требованиями. Кроме того, многие товаропроизводители в нарушение законодательства не вносили информацию о применении агрохимикатов ни во ФГИС «Сатурн», ни на сайт Росаккредитации, куда заявители обязаны прикреплять справки об обработках в качестве доказательных материалов.

По всем выявленным фактам ведомством приняты решения о признании деклараций недействительными и объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Контроль за оборотом зерна и отслеживание применяемых пестицидов имеют критическое значение для продовольственной безопасности страны.

Отсутствие достоверных данных об агрохимикатах создает риски попадания в пищевую цепочку продукции с превышением предельно допустимых концентраций вредных веществ. Интеграция сведений в федеральные системы, такие как ФГИС «Сатурн» и реестр Росаккредитации, позволяет надзорным органам в режиме реального времени отслеживать всю цепочку производства зерна — от обработки полей до отгрузки конечному потребителю, исключая возможность фальсификации документов о безопасности продукции.

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