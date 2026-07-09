В Томске более 30 пар поженились в День семьи, любви и верности

Молодожены стремились создать семьи именно 8 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В День семьи, любви и верности в Томской области заключили брак более 30 пар. Главным нововведением этого года стала торжественная регистрация брака в органном зале Томского государственного университета, который впервые принял молодоженов. Об этом рассказали 9 июля в пресс-службе ЗАГСов.

Открыли череду регистраций на новой площадке университета молодожены Никита и Марина Вяткины. Основные народные торжества развернулись у здания Томской областной универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, где праздник объединил более 250 гостей. Участники увидели концертную программу и посетили тематические мастер-классы.

Важной частью мероприятия стала церемония награждения медалями «За любовь и верность». Награды получили супруги Юрий и Оксана Демины, Анатолий и Нина Полунины, а также Александр и Наталья Протопоповы. Особо чествовали юбиляров семейной жизни: Владимира и Веру Худолеевых, проживших в браке 50 лет, и Николая с Галиной Шелеховых, отметивших 55 лет совместной жизни.

Теплые слова прозвучали в адрес многодетных родителей. На празднике чествовали Константина и Надежду Кривощёковых, воспитывающих 6 детей, и Андрея с Олесей Качаевых, которые являются родителями 10 детей. Также отдельное внимание уделили семье участника специальной военной операции Геннадия и Людмилы Чудаковых.

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