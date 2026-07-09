В ЕГРН внесли границы всех населенных пунктов и муниципалитетов Томской области

В Единый государственный реестр недвижимости внесены границы всех 570 населенных пунктов, 135 муниципальных образований Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области успешно завершены масштабные работы по описанию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах всех муниципальных образований и населенных пунктов. Как сообщили в региональном отделении Росреестра, теперь в ЕГРН учтены точные координаты 135 муниципалитетов и 570 поселений региона.

Ранее в ЕГРН были внесены сведения обо всех 6 участках границы Томской области со смежными субъектами Российской Федерации. К ним относятся Красноярский край, Тюменская, Кемеровская, Новосибирская и Омская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Заместитель руководителя Управления Росреестра Людмила Лабуткина отметила, что систематический учет границ позволяет решить комплекс важных задач, начиная от защиты прав граждан и заканчивая эффективным управлением территориями. По ее словам, это существенно снижает количество земельных споров, связанных с пересечением и наложением границ, способствует грамотному планированию развития территорий и повышает инвестиционную привлекательность региона. Кроме того, полнота данных обеспечивает вовлечение земельных участков в экономический оборот и упрощает процедуру включения в пределы сельских поселений земель, необходимых для жизнедеятельности и обеспечения нужд граждан.

В реестр также включены данные о 2310 территориальных зонах Томской области. Такая полнота сведений создает надежную основу для развития территорий, защиты прав собственников и прозрачного регулирования земельных отношений.

Благодаря интеграции с Единой цифровой платформой «Национальная система пространственных данных» граждане и бизнес теперь могут совершенно бесплатно узнать, в какой территориальной зоне расположен интересующий их участок, и проверить, не попадает ли он в зону с особыми условиями использования территории. Своевременное внесение пространственных данных в федеральные базы исключает правовую неопределенность и защищает собственников от незаконных посягательств на их землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области отменили 9-летний карантин по опасному вредителю картофеля

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru