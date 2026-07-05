Жителям Томской области объявили штормовое предупреждение

Ветра будут разгоняться до скорости 17 мс/. Фото: Вероника Вотинова

5 июля томское Главное управление МЧС России по Томской области распространило штормовое предупреждение. В ближайшие дни в регионе ожидается высокая пожароопасность — четвертого класса.

Спасатели сослались на тревожные данные синоптиков. Согласно прогнозу, с понедельника по пятницу, с 6 по 10 июля, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в отдельных районах области. Ситуация потребует повышенного внимания жителей, население призвали строго соблюдать правила при обращении с огнем. Нельзя разводить костры и не сжигать мусор на приусадебных участках в сухую и жаркую погоды.

Отметим также, что завтра при порывах ветер местами будет достигать скорости 17 метров в секунду. В таких условиях огонь быстрее распространяется на местности.

Жителей Томска и области призвали быть бдительными в неблагоприятных метеоусловиях. Фото: сайт ЦГМС

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Томск» писала об эвакуации людей при пожаре на улице Осипенко.

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