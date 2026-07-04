Прорабатываются варианты сотрудничества с различными топливными компаниями Фото: Ольга ЮШКОВА.

Региональные власти взаимодействуют с крупными поставщиками для обеспечения бензином и дизтопливом независимых ОЗС. Об этом рассказал губернатор накануне вечером, 3 июля.

Ситуация с бензином в Томске на 3 июля 2026

Семь районных организаций уже заключили договоры, поставки идут. Однако не все владельцы частных автозаправок оперативно оформляют документы для работы с новым контрагентом. Главам муниципалитетов поручено держать этот вопрос на контроле.

Одновременно прорабатываются варианты сотрудничества с другими топливными компаниями. Отслеживаются потребности муниципалитетов в бензине для предприятий жизнеобеспечения, оперативных служб и медучреждений. Заявки разбирают индивидуально с каждым поставщиком.

Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и конфликтные ситуации на заправочных станциях. Спрос по-прежнему в 1,5 раза превышает обоснованный уровень, а очереди возникают из-за того, что многие водители заливают по 10-15 литров в непустой бак.

Томичей уверили, что запасы топлива в области достаточны, и их регулярно пополняют.

Ранее мы писали, что спрос на аренду электросамокатов среди томичей вырос в 8 раз за 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь баллов активности: мощная магнитная буря ударила по Томску

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru