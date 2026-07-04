Существенных осадков в городе не предвидится. По области обещают дожди с грозами Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Томский филиал Гидрометцентра уточнил прогноз погоды на первое воскресенье июля-2026. Завтра, 5 числа, в главном городе региона температура воздуха составит +27…+29°C. Ночью зафиксируют +16…+18 градусов.

Существенных осадков в городе не предвидится. Сохранятся облачность с прояснениями. Ветер подует с юго-запада со скоростью 2-12 метров в секунду.

По области местами вероятны кратковременные и сильные дожди, грозы.

«Ночью +13…+18°C, в дневное время от +25 до +30°C. Ветер юго-западный 2-7 м/с, при порывах до 12 м/с, при грозах до 15-17 м/с», — предупредили синоптики жителей региона.

Ранее мы писали, что по Томску ударила семибалльная магнитная буря.

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