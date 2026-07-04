Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.
4 июля в ГУ МЧС России по Томской области рассказали о чемпионате по пожарно-спасательному спорту среди караулов. Четырехдневный турнир проходил на базе местной специализированной части. Участвовали более 200 сотрудников из 10 ПСЧ гарнизона.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.
Огнеборцы демонстрировали физическую форму и слаженность действий. По итогам в номинации «Лучший караул» победил четвертый караул пятой части. Второе место занял второй караул специализированной части, третье — первый караул второй части.
Ежегодные соревнования направлены на повышение профессионального мастерства и отработку навыков для реальных спасательных операций.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.
Ранее мы писали, что ГУ МЧС потушило вспыхнувшие вещи на балконе томской 17-этажки.
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