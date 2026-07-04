Соревнования шли четыре дня Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

4 июля в ГУ МЧС России по Томской области рассказали о чемпионате по пожарно-спасательному спорту среди караулов. Четырехдневный турнир проходил на базе местной специализированной части. Участвовали более 200 сотрудников из 10 ПСЧ гарнизона.

Победил 4-й караул 5-й пожарно-спасательной части Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Огнеборцы демонстрировали физическую форму и слаженность действий. По итогам в номинации «Лучший караул» победил четвертый караул пятой части. Второе место занял второй караул специализированной части, третье — первый караул второй части.

Ежегодные соревнования направлены на повышение профессионального мастерства и отработку навыков для реальных спасательных операций.

Спасатели поделились снимками с турнира Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Ранее мы писали, что ГУ МЧС потушило вспыхнувшие вещи на балконе томской 17-этажки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десятки защитных рвов на пути стихии: в регионе с огнем борются круглосуточно

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru