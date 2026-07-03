В Томске хакер, взломавший 33 аккаунта на «Госуслугах», предстанет перед судом

Чтобы выпускать сертификаты через «Госключ» парень использовал чужие данные Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района Томска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации, после того, как взломал более трех десятков личных кабинетов на портале «Госуслуги» и лишил их законных владельцев доступа к государственным сервисам. Подробности рассказали в самом надзорном ведомстве.

По версии следствия, на киберпреступление томич пошел, соблазнившись рекламой в интернете, обещавшей легкий и быстрый заработок на перепродаже государственных аккаунтов. В период с мая по июнь 2025 года злоумышленник реализовал продуманную схему: он приобретал неактивные SIM-карты и регистрировал их на граждан, чьи персональные данные находил в нелегальных источниках и утекших базах.

Используя подменные номера телефонов, хакер перехватывал коды подтверждения и завладел 33 учетными записями на портале «Госуслуги». Сменив пароли и контактные данные, он полностью отрезал настоящих владельцев от их профилей. После этого, с помощью приложения «Госключ», киберпреступник выпускал на чужие имена электронные подписи и продавал скомпрометированные аккаунты неустановленным лицам.

Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

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