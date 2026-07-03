Спрос на аренду электросамокатов среди томичей за пять лет вырос в восемь раз

Сегодня хотя бы одну поездку на городском электротранспорте совершили более 60% жителей столицы региона Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городские сервисы аренды электросамокатов продолжают набирать популярность у сибиряков. Согласно исследованию, проведенному аналитиками крупного мобильного оператора совместно с одним из федеральных сервисов кикшеринга на основе обезличенных данных абонентов, Томская область заняла четвертое место среди регионов Сибири с самыми активными пользователями прокатного электротранспорта.

В общероссийском топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, лидерами оказались Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. При этом по доле горожан, регулярно пользующихся сервисом, безусловным лидером стал Екатеринбург — показатель превысил 68%.

В Сибирском федеральном округе наиболее активными пользователями кикшеринга стали жители Кемеровской области — на них приходится пятая часть всего регионального трафика. Второе и третье места заняли Иркутская область и Красноярский край соответственно. Томская область уверенно закрепилась на четвертой строчке рейтинга.

По данным операторов кикшеринга, на пятый год работы в столице региона суммарное число пользователей сервиса за все время присутствия превысило 350 тысяч человек. Это означает, что хотя бы одну поездку на самокатах совершило более 60% жителей Томска. Для сравнения: по итогам первого сезона в городе насчитывалось около 42 тысяч пользователей. Таким образом, за пять лет популярность нового вида городского транспорта в областном центре выросла в восемь раз.

Исследование также позволило составить социологический портрет типичного пользователя сервисов проката самокатов в федеральном округе. Основная аудитория кикшеринга — мужчины, на них приходится 78% всех поездок. Женщины пользуются услугами проката заметно реже.

При этом в обеих гендерных группах чаще остальных такой вид транспорта выбирают люди в возрасте от 35 до 44 лет — суммарно их доля составляет 40%. На втором месте по активности — пользователи в возрасте от 25 до 34 лет (33%). Доля жителей от 45 до 54 лет составляет 11%. Люди старше 55 лет также пользуются кикшерингом, однако их доля в общем потоке минимальна и составляет всего 1%.

Эксперты отмечают, что электросамокаты в Томске давно перестали быть исключительно развлечением для молодежи и превратились в полноценный элемент городской мобильности, который активно используется для поездок на работу, учебу и решения повседневных задач.

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