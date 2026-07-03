В Томской области закупили 102 квартиры для детей-сирот на 300 миллионов

В 2026 году благодаря государственным контрактам со строительными компаниями региона жильём будут обеспечены более ста молодых томичей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продолжается реализация масштабной программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2026 году для этой категории граждан приобретены 102 квартиры, ключи от которых уже получили 79 новоселов. Как сообщили в Союзе строителей Томской области, средства федерального бюджета, направленные на приобретение недвижимости, освоены строительными компаниями региона в полном объеме.

По соглашению с Минстроем России приобретено и передано по договорам соцнайма 29 жилых помещений, что составило 103,5% от плановых значений. Всего в 2026 году на приобретение жилья для детей-сирот предусмотрено 300,1 млн рублей. Из них 95,4 млн — средства федерального бюджета, 204,7 млн — областного. На эти средства заключены муниципальные контракты на покупку 102 квартир, большая часть из которых — объекты нового жилищного строительства.

Обеспечение жильем детей-сирот остается одним из приоритетных направлений социальной политики региона. Квартиры предоставляются по договорам специализированного найма — это означает, что в течение первых пяти лет жилье нельзя приватизировать, продать или сдать в аренду. Такой механизм защищает имущество молодых людей от действий мошенников и недобросовестных родственников. После успешной социальной адаптации и подтверждения целевого использования квартиры сироты получают право перевести ее в частную собственность.

Для строительной отрасли региона подобные государственные контракты имеют особое значение: они обеспечивают стабильный спрос на квартиры эконом- и комфорт-класса, поддерживая темпы жилищного строительства даже в условиях рыночных колебаний. Союз строителей Томской области регулярно отмечает важность участия девелоперов в социальных программах, которые одновременно решают задачи отрасли и помогают тысячам молодых томичей начать самостоятельную жизнь.

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