В Томске за ночь уложили 2000 квадратных метров асфальта в Музыкальном переулке

Параллельно ведутся работы на Набережной озера, Розы Люксембург и проспекте Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошлой ночью дорожные службы Томска продолжили интенсивные работы по ремонту улично-дорожной сети. За одну смену специалисты уложили 2000 квадратных метров выравнивающего слоя асфальта в переулке Музыкальном и сняли 850 метров старого покрытия на улице Набережной озера.

Ночные смены дорожников охватили сразу несколько ключевых участков города. В переулке Музыкальном рабочие приступили к асфальтированию, уже обустроив выравнивающий слой на площади 2000 квадратных метров. Этот этап предшествует укладке финишного слоя и необходим для создания ровной основы дорожного полотна.

На улице Набережной озера продолжается подготовительный этап — фрезерование старого асфальта. За ночную смену специализированная техника сняла 850 метров изношенного покрытия, которое будет заменено на новое.

Параллельно ведутся работы по благоустройству пешеходных зон. На улице Розы Люксембург рабочие уложили еще 50 квадратных метров тротуарной плитки и установили с бетонированием участок бордюрного камня протяженностью 50 метров.

На главной магистрали города — проспекте Ленина — специалисты продолжают работу с горловинами колодцев и начали установку гранитного бордюра, который отличается повышенной долговечностью и эстетичным внешним видом.

Ночной режим дорожных работ в Томске применяется для минимизации транспортных заторов и неудобств для горожан в часы пик. Летний период традиционно является самым активным сезоном для дорожных служб региона: в это время проводятся как ямочные ремонты, так и комплексное обновление магистралей. Программа ремонта дорог в 2026 году охватывает десятки улиц Томска и предусматривает применение современных материалов и технологий для повышения качества и долговечности дорожного покрытия.

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