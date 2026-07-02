В Томской области подвели итоги ЕГЭ-2026

Всего 37 школьников в Томской области сдали ЭГЭ на максимальные баллы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области завершился основной период единого государственного экзамена. По итогам всех испытаний максимальный результат в 100 баллов набрали 37 выпускников региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Последними стали известны результаты по географии и биологии. Максимальный балл по биологии получил выпускник школы «Перспектива» из Томска. Отличные знания по географии продемонстрировали двое учащихся — выпускники томской гимназии №55 и Зональненской школы Томского района.

«В Томской области трое выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ по биологии и географии», — подчеркнули в правительстве региона, отметив высокий уровень подготовки школьников.

В 2026 году единый государственный экзамен в Томской области сдавали около 5,4 тысячи одиннадцатиклассников (годом ранее их было 5,2 тысячи). Из них на 100 баллов написали ЕГЭ по предметам: русский язык — 8 человек, математика (профильная) — 7 человек, химия — 7 человек, физика — 7 человек, литература — 5 человек, география — 2 человека, история — 1 человек, биология — 1 человек.

Особого внимания заслуживает выпускница Парабельской гимназии, которая получила по 100 баллов сразу по двум предметам — физике и русскому языку.

Для сравнения, в 2025 году в регионе было зафиксировано 34 стобалльника, причем четверо из них также получили максимальные оценки за два экзамена. Нынешний результат показал положительную динамику и свидетельствует о стабильно высоком качестве среднего образования в Томской области.

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