В Томске 27 июня проходят школьные выпускные

Сегодня, 27 июня, в Томске устраивают выпускные вечера. Школы окончили более шести тысяч девятиклассников и около трех тысяч одиннадцатиклассников. Об этом рассказал в соцсетях градоначальник.
Многие юные томичи показали высокие достижения при тестированиях. В 2026 году стобалльными результатами на ЕГЭ гордятся 26 выпускников. Десятки девушек и юношей стали победителями всероссийских олимпиад и конкурсов. Теперь вчерашним школьникам предстоит определиться на жизненном пути и смело идти во взрослую жизнь.
Ранее мы писали, что местные школьники начнут изучать новый предмет с 2026 года.
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