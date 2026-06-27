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НовостиОбщество27 июня 2026 9:20

В Томске 27 июня проходят школьные выпускные

Одиннадцатый класс окончили почти три тысячи ребят
Анна КОВАЛЁВА
Многие ребята показали высокие достижения при тестированиях. Фото создано по запросу «КП» нейросетью

Многие ребята показали высокие достижения при тестированиях. Фото создано по запросу «КП» нейросетью

Сегодня, 27 июня, в Томске устраивают выпускные вечера. Школы окончили более шести тысяч девятиклассников и около трех тысяч одиннадцатиклассников. Об этом рассказал в соцсетях градоначальник.

Многие юные томичи показали высокие достижения при тестированиях. В 2026 году стобалльными результатами на ЕГЭ гордятся 26 выпускников. Десятки девушек и юношей стали победителями всероссийских олимпиад и конкурсов. Теперь вчерашним школьникам предстоит определиться на жизненном пути и смело идти во взрослую жизнь.

Ранее мы писали, что местные школьники начнут изучать новый предмет с 2026 года.

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