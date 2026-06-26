Центр диабетической стопы за 12 миллионов открыли в Томске

Центр позволит проводить более точечную диагностику пациентов Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Современное эндокринологическое подразделение начало прием пациентов в томской поликлинике №10, куда было направлено более двенадцати миллионов рублей на закупку оборудования. Новый центр позволит оказывать специализированную помощь гражданам, страдающим тяжелыми формами сахарного диабета, в том числе предотвращать развитие синдрома диабетической стопы, который диагностируется у двадцати пяти процентов больных. Об открытии нового центра сообщили в надзорном ведомстве.

На базе медицинского учреждения функционируют кабинет эндокринолога, специализированная школа управления заболеванием и уникальное подразделение для лечения диабетической стопы. Врачи получили возможность диагностировать снижение чувствительности, нарушение кровотока и деформации конечностей на ранних стадиях. Кабинет оснащен современным подиатрическим креслом, лампой-лупой и педикюрным аппаратом для обработки хронических язв. Финансирование объекта произошло в рамках программы «Борьба с сахарным диабетом» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Главная задача центра — предотвращать развитие осложнений. Наши врачи будут проводить комплексные обследования, корректировать лечение и при необходимости направлять пациентов в региональные центры для высокотехнологичной помощи», — пояснила главный врач поликлиники Марина Мусина.

В ближайшем времени учреждение пополнится офтальмологическим кабинетом для диагностики ретинопатии и сосудистых нарушений. Уже закуплены автоматический кераторефрактометр, щелевая лампа и допплеровский индикатор скорости кровотока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич в состоянии комы был госпитализирован после пожара в доме на Елизаровых

«Полвека движения и экстремальная проверка»: томский кругосветчик Ковалевский — о десятилетиях на грани жизни и смерти

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru