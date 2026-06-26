Кишечную палочку нашли в томских реках Басандайка и Ушайка

Официально разрешенных мест для купания в Томской области по-прежнему три Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В томских водоемах проведены свежие исследования соответствия гигиеническим нормам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, исследования во всех мониторинговых точках проводились по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

В озерах Рожнево у поселка Зоркальцево и деревни Березкино, а также в Басандайке в поселке Аникино и в реке Ушайка в микрорайоне Восточный превышены показатели по кишечной палочке.

В районе левого берега Томи выше Коммунального моста и в Ушайке в микрорайоне Восточный выявлено превышение по общим колиформным бактериям

Пробы воды из Ушайки, взятые в микрорайона Восточный, показали превышение по санитарно-химическим показателям. Это означает, что водоем загрязнен бытовыми стоками.

Санитарные врачи вновь напомнили, что все вышеперечисленные водоемы не имеют положительного санитарно-эпидемиологического заключения и могут быть опасны для купания.

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