Энергетики отключат свет на десятках улиц Томска с 24 июня

Плановые отключения связаны с ремонтами на сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Масштабные плановые отключения пройдут в Томске и пригородах в ближайшие три дня. Энергетики приступят к ремонту оборудования для обеспечения надежной работы сетей в летний период. Расписание отключение появилось на сайте ресурсоснабжающей организации.

В среду, 24 июня, свет отключат на улицах Красноармейской, Яковлева, Дальне-Ключевой, Нахимова, Вершинина, Севастопольской и Большой Подгорной. Также ремонтные работы пройдут в переулках Зырянском, Некрасова, Омском, Чехова и Пушкина. Ограничения продлятся с девяти утра до пятнадцати-шестнадцати часов дня. Длительные работы с двадцать шестого мая по тридцатое июня запланированы на улице Пушкина в центре города.

В четверг, 25 июня, отключения коснутся поселка Родник и садоводческого товарищества «Геолог-1». В пригородной зоне обесточат улицы Листвянка, Приятная, Родниковая, Сосновка и Кедровка. Работы в этих локациях будут вестись с девяти утра до восемнадцати часов.

Своевременное проведение профилактических мероприятий, в том числе плановых отключений, позволяет предотвратить аварийные ситуации и обеспечить бесперебойную подачу ресурсов.

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