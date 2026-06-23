Двести тонн гумпомощи и внедорожники отправили из Томска и Северска в зону СВО

Колесная техника совсем скоро прибудет на фронт. Фото: «Народный фронт».

Томские общественники и волонтеры отправили в Ростовскую область очередную партию гуманитарной помощи общим весом шестьдесят тонн. Об этом написали в социальных сетях волонтеры «Народного фронта».

Три грузовика, загруженные на площадях специализированных предприятий и в закрытом городе Северске, взяли курс на юг в рамках летней миссии поддержки. Текущая поездка стала уже тридцать второй по счету и приурочена к пятнадцатилетию волонтерского движения. Всего в июне из сибирского региона планируется отправить десять фур, которые доставят бойцам суммарно двести тонн необходимых грузов.

Первые четыре машины уже успешно прибыли в Ростовскую область, а пятая находится в пути. Расходы по логистике трех новых фур взял на себя местный научно-исследовательский медицинский центр, а помощь в погрузке оказали студенты Томского политехнического университета.

В состав масштабного груза вошли 24 транспортных средства, в том числе внедорожники, тракторы, кроссовые мотоциклы и квадроцикл. Также общественники передали свыше пятисот маскировочных сетей, сто двадцать антидроновых одеял, две тысячи стеновых панелей для возведения укрытий, тринадцать быстровозводимых блиндажей, строительные материалы, бочки с краской и моторным маслом, специальные светильники и лекарственные средства. Координацию доставки осуществляют финалисты региональной программы «Наши герои», которые передадут все адресные посылки непосредственно из рук в руки.

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