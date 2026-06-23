Сибирячка оставила ребенка умирать в закрытой машине на жаре

Несмотря на старания врачей последствия теплового удара оказались смертельными Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ребенок погиб после нескольких часов, проведенных в запертой машине в Новокузнецке. Об этом пишет издание «Сибдепо» со ссылкой на следственные органы. Женщине предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ.

Трагедия произошла в Кемеровской области в городе Новокузнецке еще 17 июня. По версии следствия, мать ребенка оставила 7-летнего сына в закрытом автомобиле на жаре, а сама пошла по своим делам. Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Прибывшие медицинские работники экстренно госпитализировали мальчика, однако 21 июня, несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ за оставление в опасности, и частью 1 статьи 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Надзорное ведомство взяло ход расследования на особый контроль. В настоящее время продолжается комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы для всестороннего изучения произошедшего.

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