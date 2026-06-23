Инфляция в Томской области превысила пять процентов на фоне роста тарифов

Тенденция по формированию цен отражает сезонный спрос Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Годовая инфляция в Томской области составила пять целых и тридцать девять сотых процента, что выше общероссийского уровня, сообщает региональное статистическое ведомство. В мае текущего года потребительские цены в регионе выросли на 0,16%, что связано с сезонным удорожанием туристических путевок и транспортных услуг.

С началом туристического сезона значительно возросла стоимость отдыха на южном побережье, речных круизов и некоторых зарубежных направлений. На фоне общего роста цен продовольственные товары и отдельные категории непродовольственной продукции продолжили дешеветь. Благодаря увеличению объемов производства тепличных культур стоимость плодоовощной продукции снизилась, а за год овощи и фрукты подешевели более чем на шесть процентов.

Также зафиксировано снижение цен на сливочное масло, молоко, молочную продукцию и яйца. В сегменте непродовольственных товаров стали доступнее телевизоры, легковые автомобили и автомобильные шины, чему способствовало укрепление национальной валюты и распродажа складских запасов.

В то же время подорожали сахар и печатные издания, на стоимость которых повлияло увеличение расходов на хранение, транспортировку, бумагу и типографские услуги. Координация действий надзорных ведомств и производителей позволяет сдерживать необоснованный рост цен на социально значимые продукты питания в рамках действующих правовых механизмов.

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