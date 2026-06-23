Прокурор обязал установить ограждения у школы в Могочине Томской области

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В Томской области прокуратура в ходе мониторинга исполнения законодательства о безопасности дорожного движения обнаружила вблизи учебного заведения в селе Могочино Молчановского района Томской области нарушения. В ходе проверки было выявлено, что пешеходный переход не соответствует нормативам из-за отсутствия специальных ограждений, разделяющих проезжую часть и тротуар.

Отсутствие барьеров создавало прямую угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних, которые ежедневно пересекают этот участок дороги по пути в школу. За нарушение правил обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрены административные штрафы, а за неповиновение законным требованиям прокурора — задержание на срок до двенадцати суток.

В результате межведомственного взаимодействия прокуратуры и местных администраций дефекты были оперативно устранены. Теперь рядом с учебным заведением установлены необходимые ограждения, которые обеспечивают безопасность детей и минимизируют риски дорожно-транспортных происшествий.

Федеральное и региональное законодательство строго регламентирует обустройство пришкольных территорий, требуя соблюдения всех инженерных норм для защиты здоровья несовершеннолетних. Местные жители могут быть уверены, что их дети смогут безопасно добираться до учебных заведений благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов.

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