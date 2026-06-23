Кемеровчане порыбачили в Томской области на 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области задержали браконьеров, которые прибыли в Томскую область для вылова рыбы в период нереста. Как рассказали в прокуратуре региона, ущерб от действий кемеровчан составил около 100 тысяч рублей. Нарушителей обнаружили стражи порядка и изъяли как сам улов, так и запрещенные сети.
По версии дознания, в мае текущего года фигуранты дела прибыли из Кемеровской области и во время нерестового периода незаконно рыбачили на озере Илдугиш рядом с селом Красноярка. Используя лесковые сети, которые входят в перечень запрещенных орудий лова, мужчины добыли сто тридцать три экземпляра рыбы, в том числе карасей, лещей, линей, окуней, плотвы, щук и язей. Действия нарушителей квалифицированы по нормам уголовного законодательства, предусматривающим ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб в полном объеме до начала судебного разбирательства. Уголовное дело уже направлено в судебные органы Зырянского района для рассмотрения по существу, где нарушителям грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы.
В прокуратуре напомнили, что использование запрещенных снастей и вылов рыбы в период размножения наносит колоссальный вред экосистеме региона и влечет за собой суровое наказание в виде крупных денежных штрафов и уголовной ответственности.
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