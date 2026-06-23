Томич решил пойти на СВО, чтобы помогать своим детям

Соответствующее постановление уже направлено в Минобороны РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Избежать реального срока по статье 157 УК РФ местный житель решил путем заключения контракта на прохождение военной службы. Об этом сообщила пресс-службе ФССП России по Томской области. Судебные приставы Томска возбудили уголовное дело в отношении злостного неплательщика, который был обязан содержать четверых детей, но уклонялся от выплат.

Лишенный родительских прав гражданин должен был ежемесячно отчислять половину величины прожиточного минимума на содержание каждого ребенка. Несмотря на привлечение к административной ответственности и отбывание обязательных работ, мужчина так и не начал гасить задолженность. За уклонение от уплаты алиментов без уважительных причин в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. Ранее судимый нарушитель отбывал наказание в колонии-поселении за иные преступления, однако после освобождения меры к погашению долга не предпринимал.

Понимая, что повторное появление на скамье подсудимых грозит реальным лишением свободы, должник принял решение заключить контракт. В соответствии с федеральным законодательством об исполнительном производстве, судебные приставы получили основания для обращения взыскания на его денежное довольствие. Соответствующее постановление уже направлено в профильное ведомство, благодаря чему дети вскоре начнут ежемесячно получать законные средства на свое содержание.

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