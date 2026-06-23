Гусеницы капустной моли атаковали посевы рапса в Томской области

Вредители захватили десятки гектар посевов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мелкие светло-зеленые гусеницы размером всего полтора сантиметра наносят критический ущерб посевам рапса и капусты в Томской области. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Специалисты зафиксировали массовый лет вредителя и предупредили фермеров о необходимости экстренных мер защиты растений, в том числе с привлечением надзорных органов.

Основной вред сельскохозяйственным культурам наносят личинки бабочки. Молодые особи повреждают листья вдоль жилок, а более взрослые полностью скелетируют их и выгрызают характерные округлые отверстия. Экономический порог вредоносности для рапса составляет две-три гусеницы на одно растение при заселении десяти процентов посевов, а для капусты критичным считается наличие двух-пяти особей.

Аграриям рекомендовано регулярно обследовать поля и при превышении порога проводить обработки разрешенными в России инсектицидами. Работы необходимо выполнять в вечернее время с обязательным соблюдением требований безопасности. Межведомственное взаимодействие аграрного ведомства и природоохранных органов позволяет контролировать применение химикатов, так как использование запрещенных препаратов или нарушение правил безопасного применения пестицидов влечет административную ответственность по статьям КоАП РФ в виде крупных штрафов.

Местные жители, фермеры и граждане, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур, должны проявлять особую бдительность. Своевременное выявление вредителей и строгое соблюдение норм федерального законодательства в сфере защиты растений позволяют сохранить урожай и избежать серьезных финансовых потерь.

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