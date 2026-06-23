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НовостиОбщество23 июня 2026 11:36

Надзорное ведомство Кедрового возглавил новый прокурор Сергей Булыгин

Кадровые перестановки согласованы приказом главы ведомства
Екатерина Сафонова
Сергей Юрьевич Булыгин назначен на должность прокурора города Кедрового Томской области

Сергей Юрьевич Булыгин назначен на должность прокурора города Кедрового Томской области

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приказом главы надзорного ведомства страны от 22 июня 2026 года советник юстиции Сергей Булыгин вступил в должность прокурора закрытого города Кедрового. О назначении рассказали в прокуратуре региона.

Новый руководитель надзорного органа родился в Томске в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. В две тысячи пятом году он окончил местный государственный университет по специальности юриспруденция и сразу поступил на службу. Трудовой путь начался с должности помощника прокурора закрытого административно-территориального образования, затем он работал старшим помощником.

С апреля 2021 года Сергей Булыгин занимал пост заместителя руководителя Каргасокского района. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством.

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