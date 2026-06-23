Надзорное ведомство Кедрового возглавил новый прокурор Сергей Булыгин

Сергей Юрьевич Булыгин назначен на должность прокурора города Кедрового Томской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приказом главы надзорного ведомства страны от 22 июня 2026 года советник юстиции Сергей Булыгин вступил в должность прокурора закрытого города Кедрового. О назначении рассказали в прокуратуре региона.

Новый руководитель надзорного органа родился в Томске в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. В две тысячи пятом году он окончил местный государственный университет по специальности юриспруденция и сразу поступил на службу. Трудовой путь начался с должности помощника прокурора закрытого административно-территориального образования, затем он работал старшим помощником.

С апреля 2021 года Сергей Булыгин занимал пост заместителя руководителя Каргасокского района. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рецидивисты обокрали два десятка садовых домиков в Северске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru