Надзорное ведомство Кедрового возглавил новый прокурор Сергей Булыгин

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Приказом главы надзорного ведомства страны от 22 июня 2026 года советник юстиции Сергей Булыгин вступил в должность прокурора закрытого города Кедрового. О назначении рассказали в прокуратуре региона.
Новый руководитель надзорного органа родился в Томске в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. В две тысячи пятом году он окончил местный государственный университет по специальности юриспруденция и сразу поступил на службу. Трудовой путь начался с должности помощника прокурора закрытого административно-территориального образования, затем он работал старшим помощником.
С апреля 2021 года Сергей Булыгин занимал пост заместителя руководителя Каргасокского района. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся вышестоящим руководством.
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