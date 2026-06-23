Рецидивисты обокрали два десятка садовых домиков в Северске

Суд учел то, что обвиняемые уже были ранее судимы за аналогичные преступления Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд Северска признал двух местных жителей виновными в серии краж из дачных домов и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 650 тысяч рублей. Оба фигуранта дела полностью признали свою вину, а часть похищенного имущества была возвращена владельцам. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Как следует из материалов дела, в период с июля по ноябрь 2025 года мужчины, действуя по предварительному сговору, совершили кражи из 20 дачных домов на территории одного из садовых товариществ. Кроме того, один из злоумышленников обокрал ещё два домика в одиночку.

С дачных участков преступники выносили различное имущество: от мелких электроприборов до крупной бытовой техники. Похищенное они сбывали, а вырученные деньги тратили на личные нужды. В погоне за наживой фигуранты также похитили четыре аккумулятора с экскаваторов.

В ходе следствия у обвиняемых был изъят автомобиль Mitsubishi Carisma, который использовался для перевозки краденого. Транспортное средство обращено в доход государства. Суд учел рецидив преступлений при вынесении приговора: одному из осуждённых назначено 5 лет и 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а второму — 5 лет в колонии особого режима.

Оставшаяся невозмещенной сумма ущерба взыскана с осужденных по гражданским искам.

В связи с инцидентом правоохранительные органы напоминают дачникам о необходимости проявлять бдительность и своевременно оснащать садовые домики охранными системами и сигнализацией для минимизации рисков проникновения злоумышленников.

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