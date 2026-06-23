На водоемах Томской области с начала года погибли двое детей

В Томской области всего три разрешенных места для купания Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года на водоемах Томской области зафиксировано двенадцать происшествий. В ГУ МЧС России по Томской области «КП-Томск» сообщили, что в результате происшествий погибло одиннадцать человек, среди них — двое детей.

В региональном Роспотребнадзоре в июне неоднократно призывали жителей Томска и области купаться только в оборудованных местах, организаторы которых имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.

На сегодняшний день в Томской области всего три разрешенных места для купания – два в Стрежевом и одно в Томске на Семейкином острове. Жители областного центра массово игнорируют призывы санврачей и едут купаться на озера, расположенные рядом с Томском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Легче станет, когда похолодает»: Доцент ТГУ обозначила время исчезновения мошки с томских улиц

Лимиты на стрежевских заправках не позволят увозить топливо в другие регионы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru