На водоемах Томской области с начала года погибли двое детей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С начала 2026 года на водоемах Томской области зафиксировано двенадцать происшествий. В ГУ МЧС России по Томской области «КП-Томск» сообщили, что в результате происшествий погибло одиннадцать человек, среди них — двое детей.
В региональном Роспотребнадзоре в июне неоднократно призывали жителей Томска и области купаться только в оборудованных местах, организаторы которых имеют санитарно-эпидемиологическое заключение.
На сегодняшний день в Томской области всего три разрешенных места для купания – два в Стрежевом и одно в Томске на Семейкином острове. Жители областного центра массово игнорируют призывы санврачей и едут купаться на озера, расположенные рядом с Томском.
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