В Томской области зафиксировано шесть случаев энтеровирусной инфекции

Купание в фонтане может спровоцировать заболевание Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В региональном Роспотребнадзоре предупредили о наступлении периода сезонного подъема энтеровирусной инфекции. С начала года в регионе зарегистрировано шесть случаев заболевания, однако по статистике рост заболеваемости начинается в июле.

Инфекция может проявляться в виде ОРВИ, кишечной инфекции, конъюнктивита, сыпи. Возможные тяжелые клинические формы с поражением нервной системы — энтеровирусный менингит, энтеровирусный энцефалит.

Санитарные врачи предупреждают — энтеровирусная инфекция достаточно заразная, передается контактно-бытовым, пищевым, водным, нередко воздушно-капельным путями. Высокий риск заражения у детей в возрасте от трех до десяти лет.

В быту энтеровирус называют «болезнью грязных рук». Кстати, плохо промытые овощи и фрукты — еще один путь передачи инфекции.

Чтобы не заболеть энтеровирусом нужно тщательно мыть руки, не менее усердно мыть фрукты и овощи, пить кипяченую или бутилированную воду, купаться только в проверенных водоемах и не погружаться в фонтаны.

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