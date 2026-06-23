В колледжах и техникумах Томской области открыто более семи тысяч бюджетных мест

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
В колледжах и техникумах Томской области началась приемная кампания. Для выпускников 9–11-х классов школ открыто 7 015 бюджетных и более 3 тысяч коммерческих мест в 34 колледжах и техникумах Томской области. На 2026–2027 учебный год в системе профобразования организована подготовка по 188 программам.
Год назад, в ходе приемной кампании в техникумы и колледжи региона было подано 40 тысяч заявлений от 26 тысяч абитуриентов.
Заявления от абитуриентов будут принимать до 15 августа.
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