В колледжах и техникумах Томской области открыто более семи тысяч бюджетных мест

В Томской области приемная кампания началась в 34 колледжах и техникумах Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В колледжах и техникумах Томской области началась приемная кампания. Для выпускников 9–11-х классов школ открыто 7 015 бюджетных и более 3 тысяч коммерческих мест в 34 колледжах и техникумах Томской области. На 2026–2027 учебный год в системе профобразования организована подготовка по 188 программам.

Год назад, в ходе приемной кампании в техникумы и колледжи региона было подано 40 тысяч заявлений от 26 тысяч абитуриентов.

Заявления от абитуриентов будут принимать до 15 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области действуют шестьдесят лесных пожаров

Виден смог и пахнет гарью: В томских лесах одновременно бушуют 58 пожаров

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru