В Томской области открыли памятную доску в районной больнице

Виктор Черкасов проработал в учреждении больше 45 лет. Фото: минздрав Томской области

Мемориальную доску Заслуженному врачу Российской Федерации Виктору Черкасову установили в Первомайском районе накануне профессионального праздника, сообщает профильное ведомство. Выдающийся специалист руководил местной больницей на протяжении 45 лет, превратив ее в главный опорный пункт районного здравоохранения.

Исполняющий обязанности главного врача Павел Васютин подчеркнул, что для коллектива Виктор Семенович навсегда останется примером служения профессии и мудрым наставником.

«Он заложил традиции, которые мы бережно храним и продолжаем. Открытие мемориальной доски — наш долг перед ним и вклад в сохранение истории. Молодые специалисты должны знать: их работа стоит на фундаменте, который создали такие титаны», — отметил Павел Васютин.

Церемонию открытия провели у стен учреждения, которому врач отдал большую часть своей жизни. За многолетний труд и высочайший профессионализм ему было присвоено почетное звание.

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