Медики провели более 10 тысяч исследований в отдаленных поселениях области

Жители отдаленных сел могут получить квалифицированную помощь на месте. Фото: минздрав Томской области

Команда «Плавучей поликлиники» с начала экспедиции осмотрела 1561 пациента, 238 из которых дети, сообщает пресс-служба медицинской организации. Медики уже посетили более 25 населенных пунктов в Молчановском, Каргасокском, Александровском и Парабельском районах, в том числе Могочино, Напас, Киевский, Новый и Средний Васюган, Тымск и Нарым.

Всего специалисты провели 10 254 исследования. Взрослые пациенты смогли пройти обследование с помощью электрокардиографии, спирометрии, ультразвуковой диагностики, а также сдать кровь на лабораторный анализ и выполнить тонометрию. Консультативную поддержку оказывали профильные врачи, которые при необходимости корректировали терапию для пациентов с хроническими диагнозами, в том числе гипертонией, ишемической болезнью сердца и хронической обструктивной болезнью легких.

В ходе оказания медицинской помощи у пациентов были впервые диагностированы различные заболевания: варикозная болезнь, бронхиальная астма, сахарный диабет, остеопороз, заболевания щитовидной железы, катаракта и другие. Более 100 пациентов направлены в профильные медицинские учреждения Томска для дальнейшего лечения. Наибольшее количество пациентов принято в селе Новый Васюган Каргасокского района — 213 человек, в том числе 27 детей.

22 июня команда приняла пациентов села Нарым и деревни Талиновка Парабельского района, а 23 июня медики прибудут в поселок Шпалозавод. Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и отвечает целям федерального законодательства в сфере охраны здоровья граждан, проживающих в труднодоступных регионах.

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