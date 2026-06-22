Электротехнический кластер подготовит для Томска тысячу специалистов

За три года планируется подготовить более тысячи человек Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Базовое учебное заведение Томска в следующем году получит федеральный грант на создание седьмого в регионе образовательного кластера, сообщает пресс-служба вуза. Проект позволит подготовить более тысячи специалистов для электротехнической промышленности в течение трех лет.

В рамках соглашения с профильным ведомством и сетевыми партнерами в учебном заведении оборудуют восемь специализированных лабораторных и производственных зон. Дополнительно будет запущен производственный комплекс, где студенты смогут получать профессиональный опыт и одновременно зарабатывать денежные средства. Обучение по программам «Профессионалитета» в рамках нового кластера «Электротехническая промышленность» также пройдет в других профильных колледжах.

Реализация инициативы регулируется федеральным законодательством в сфере образования и целевыми показателями национального проекта. За три года планируется выпустить более тысячи квалифицированных кадров, в том числе для нужд региональной электротехнической отрасли. В настоящее время в субъекте уже успешно функционируют сельскохозяйственный, железнодорожный, педагогический и другие кластеры.

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