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НовостиОбщество22 июня 2026 12:30

Электротехнический кластер подготовит для Томска тысячу специалистов

Базовое учебное заведение региона оборудует производственный комплекс для студентов
Екатерина Сафонова
За три года планируется подготовить более тысячи человек

За три года планируется подготовить более тысячи человек

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Базовое учебное заведение Томска в следующем году получит федеральный грант на создание седьмого в регионе образовательного кластера, сообщает пресс-служба вуза. Проект позволит подготовить более тысячи специалистов для электротехнической промышленности в течение трех лет.

В рамках соглашения с профильным ведомством и сетевыми партнерами в учебном заведении оборудуют восемь специализированных лабораторных и производственных зон. Дополнительно будет запущен производственный комплекс, где студенты смогут получать профессиональный опыт и одновременно зарабатывать денежные средства. Обучение по программам «Профессионалитета» в рамках нового кластера «Электротехническая промышленность» также пройдет в других профильных колледжах.

Реализация инициативы регулируется федеральным законодательством в сфере образования и целевыми показателями национального проекта. За три года планируется выпустить более тысячи квалифицированных кадров, в том числе для нужд региональной электротехнической отрасли. В настоящее время в субъекте уже успешно функционируют сельскохозяйственный, железнодорожный, педагогический и другие кластеры.

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