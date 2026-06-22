Центр культуры в томском селе обновят к октябрю за счет нескольких госпрограмм

Сейчас на объекте продолжаются работы. Фото: пресс-служба правительства Томской области

В селе Богословка Зырянского района Томской области идет масштабное обновление Центра культуры и досуга продолжается, завершить которое планируется в октябре текущего года. Модернизация объекта стала возможной благодаря эффективному объединению ресурсов нескольких профильных государственных программ. Об этом сообщают в правительстве региона.

В прошлом году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» был выполнен капитальный ремонт крыши здания, проведены работы по усилению конструкций и устройство монолитного пояса. Общая стоимость работ на том этапе составила 25,4 миллиона рублей, из которых значительная часть поступила из федерального бюджета. В текущем году благодаря областной программе развития культуры выполнено обновление помещения местной библиотеки.

Сейчас на объекте продолжаются работы по ремонту полов, санузлов, душевых и раздевалок. Производится замена систем отопления, электроснабжения, освещения и вентиляции в спортивном зале. На эти цели из регионального бюджета направлено 20,8 миллиона рублей. Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет более 60 процентов. На площадке ведутся отделочные работы: шпаклевка стен и потолка в спортзале, укладка плитки в санузлах, монтаж вентиляционных систем.

В помещении Центра действуют библиотека, спортивный зал, разнообразные кружки и волонтерские движения, здесь же работает начальная школа. Объект является точкой притяжения для жителей всего населенного пункта и выполняет важнейшую социальную функцию.

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