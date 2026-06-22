Вдоль трасс Томской области построят 17 километров освещения

Продолжается строительство линий электроосвещения вдоль дорог в районах области общей протяженностью более 17 километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Строительные работы по монтажу систем освещения протяженностью более семнадцати километров стартовали на муниципальных и региональных трассах Томской области, сообщает профильное ведомство. Масштабное обновление дорожной сети, в том числе мостовых переходов, реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В текущем сезоне дорожники приводят в нормативное состояние более ста восьмидесяти километров регионального полотна. Полностью завершится обновление магистрали до соседней Новосибирской области через Кожевниково. В черте города Томска отремонтируют пятнадцать километров улиц, а в закрытом городе Северске — восемь километров. Параллельно продолжается восстановление мостов через реки Чая и Кия, а также стартует реконструкция переправы через реку Кайма.

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