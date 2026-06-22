Долги до 10 млн рублей простили томичам-участникам СВО по новому закону 156-ФЗ

При этом просроченная задолженность должна быть зафиксирована Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вступил в силу Федеральный закон от 25 мая 2026 года номер 156-ФЗ, позволяющий участникам специальной военной операции и их супругам освободиться от просроченных кредитов на сумму до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ФССП России по Томской области. Новая норма распространяется в том числе и на томичей, которые являются должниками.

Для применения данной нормы контракт о прохождении военной службы должен быть заключен не ранее первого мая 2026 года сроком на один год и более. Кроме того, до указанной даты должно произойти одно из событий: вступить в законную силу решение суда о взыскании задолженности, выдача исполнительного документа кредитной организации или возбуждение исполнительного производства по заявлениям банков. Совокупный размер обязательств по кредитному договору не может превышать установленный лимит, в том числе по нескольким договорам, и составляет 10 миллионов рублей.

Новый нормативный акт продлевает государственные гарантии в отношении лиц, принимающих участие в специальной военной операции. Аналогичная норма была ранее введена в ноябре 2024 года Федеральным законом номер 391-ФЗ, который внес изменения в законодательство об исполнительном производстве.

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