Десантники из Новосибирска спасают томские леса от масштабных возгораний

Томские леса тушат специалисты из разных уголков страны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томскую область направлены десантники из Новосибирска для тушения лесных пожаров. Аэромобильная группировка будет задействована в районах, где введен режим ЧС. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По данным на 22 июня в регионе зафиксировано пятьдесят восемь очагов возгорания, в том числе семнадцать в Верхнекетском районе. Действующий с тринадцатого июня режим ЧС регулируется федеральным законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, что позволяет привлекать силы и средства других субъектов РФ для ликвидации угроз. В самой Новосибирской области действующих лесных пожаров на данный момент не наблюдается.

Координация действий осуществляется в тесном взаимодействии с федеральными структурами по охране лесов, которые уже провели работы по искусственному вызыванию осадков над горящими территориями.

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