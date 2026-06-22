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НовостиОбщество22 июня 2026 17:09

Десантники из Новосибирска спасают томские леса от масштабных возгораний

Межрегиональная группировка работает на участках, где действуют очаги лесных пожаров
Екатерина Сафонова
Томские леса тушат специалисты из разных уголков страны

Томские леса тушат специалисты из разных уголков страны

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томскую область направлены десантники из Новосибирска для тушения лесных пожаров. Аэромобильная группировка будет задействована в районах, где введен режим ЧС. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

По данным на 22 июня в регионе зафиксировано пятьдесят восемь очагов возгорания, в том числе семнадцать в Верхнекетском районе. Действующий с тринадцатого июня режим ЧС регулируется федеральным законодательством о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, что позволяет привлекать силы и средства других субъектов РФ для ликвидации угроз. В самой Новосибирской области действующих лесных пожаров на данный момент не наблюдается.

Координация действий осуществляется в тесном взаимодействии с федеральными структурами по охране лесов, которые уже провели работы по искусственному вызыванию осадков над горящими территориями.

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